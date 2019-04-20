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جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج ( إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ )

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جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج ( إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ )

جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج ( إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ )
http://almnatiq.net/?p=719325
المناطق_عادل الزهراني

نفذت جمعية ” جوار ” ممثلة في القسم النسوي برنامج ” إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ” الذي يهدف إلى التعريف بالعمل التطوعي وأهميته وذلك بحضور مشرفة وحدة التطوع بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذة وفاء الغامدي ومشرفة الجمعيات بالمركز الأستاذة إيناس خياط وعدد من سيدات المجتمع وبداء البرنامج بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيسة القسم النسوي الدكتورة عفاف شامان العتيبي حيث رحبت في بداية كلمتها بالحاضرات وتطرقت إلى العمل التطوعي وما تطمح إليه المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 إلى تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين وكذلك رفع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن في تشجيعهم للإنخراط بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع وماتسعى إليه الجمعية من خلال إطلاق مبادرة ” إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ” التي تعزز مبدأ التطوع وإشراك بنات الوطن في التطوع لخدمة بنات ونساء القرى التابعة لنطاق الجمعية كلا حسب تخصصه ومجاله كماحرصت الجمعية على فتح التطوع لتدريب فتيات القرى على فنون الخياطة والتطريز والحاسب الآلي وتثقيف المقبلات على الزواج وتطوير الذات وغيرها من خلال مركز ” جوار ” النسائي للتدريب والتأهيل بملكان كما أوضحت في كلمتها الأمور التي تساعد على استدامة العمل الخيري وختمت الكلمة بشكر الحاضرات على حضور البرنامج بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي عن مركز ” جوار ” النسائي للتدريب والتأهيل بملكان والذي قام بتدشينه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبدالله بن داود الفايز في يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20ھ كما ألقت مشرفة وحدة العمل التطوعي بالقسم النسوي الأستاذة عنود مسعد القرشي كلمة تضمنت مفهوم العمل التطوعي وأهميته عقب ذلك عرض فلم وثائقي عن البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية بعنوان ” جوار وعطاء ” بعد ذلك ألقت الأستاذة أسماء السميري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقاً كلمة تناولت فيها أهمية التطوع وفضله في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع وتم بعد ذلك استعراض بعض التجارب في العمل الخيري من قبل الحاضرات وفي نهاية البرنامج أشادة مشرفة وحدة التطوع بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذة وفاء الغامدي بجهود الجمعية المباركة في مجال العمل التطوعي وماتقدمه من برامج ومشاريع للمستفيدين من خدماتها .

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