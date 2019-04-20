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بالفيديو : سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن تخلع الحجاب !

بالفيديو : سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن تخلع الحجاب !
http://almnatiq.net/?p=719326
المناطق_الرياض

كشفت سمية إبراهيم الناصر، وهي سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، عن خلعها الحجاب وانها لم تعد تعتبر انه فرض بعد تغير قناعاتها .
وقالت سمية الناصر، في حلقة الامس من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv, ان مفهومها للحجاب قد تغير غير انها رفضت الاعلان عنه مبررة ذلك بالقول “مجتمع غير مسالم”.

وردا على استغراب صالح الراشد من كونها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وغير محجبة، قالت سمية الناصر: “لأنه لما يكون شخص عايش وسط فكرة وهو مؤمن فيها تماما وانت لما تعطيه فكرة قد تعلمه وتصصح له الفكرة التي هو فيها او تريه زاوية ثانية من الفكرة هو ما يستطيع ان يلتقط هذه الفكرة ويؤمن فيها لازم هو يفهم من الداخل ويتغير من الداخل ولازم هو بنفسه يبحث ويقرأ ويسأل”. وان كانت قد وجدت ان الحجاب ليس فرضا بعد بحثها، أجابت سمية الناصر: “انا اخذت عهد على نفسي ان لا أؤذي المجتمع بأي رأي يزعجهم”.

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