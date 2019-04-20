«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة

المناطق_الرياض

أقرت ھیئة النقل العام فرض غرامات مقدارھا 5 آلاف ریال على المختصین بتشغیل مواقف الشاحنات المرخص لھا من الھیئة، في حال تحصیل أجور مقابل

استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفھا مدة لا تتجاوز نصف یوم (12 ساعة)، وشددت لائحة (تشغیل مواقف الشاحنات) على مجانیة استخدام ساحات

.اصطفاف الشاحنات ودورات المیاه العامة من قبل سائقي الشاحنات في حال عدم تجاوزھا المدة المقررة

وتوعدت الھیئة بفرض الغرامة ذاتھا للمرخص لھم بتشغیل «مواقف الشاحنات» عند قیامھم بأي من المخالفات التالیة: «ممارسة النشاط بدون ترخیص، أو

ممارستھ خلال فترة وقف الترخیص، أو التنازل عن الترخیص بدون موافقة الھیئة، أو في حال عدم تخصیص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم

.«صیانة سیاج الموقع، أو عند إجراء تغییر في الكیان القانوني للمنشأة دون إبلاغ الھیئة

واشترطت الھیئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجیة مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطیط أرضیات المواقف بالكامل بالعلامات

المروریة الأرضیة التي تشیر إلى الدخول والخروج وبیان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادیة لخدمات الموقع، وتوزیع

الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسیر بطریقة مناسبة مع دھان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسیاج بارتفاع لا یقل عن (2(

مترین وربطھ بسیاج حرم الطریق، على أن یكون السیاج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآلیات الدفاع المدني، مع تطبیق اشتراط تنفیذ

.””تصریف السیول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة

وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة

(ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا، وبینت أنھ على المنشآت الحاصلة على فئة (أ) تقدیم ضمان مالي باسم الھیئة

.بقیمة 150 ألف ریال، فیما ستلزم فئة (ب) بتقدیم ضمان مالي بقیمة 100 ألف ریال

استحصال الرسوم عند الوقوف أقل من 12 ساعة

تغییر الكیان القانوني دون إبلاغ الھیئة

عدم تخصیص ساحة لتبادل الحمولات