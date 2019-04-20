احدث الأخبار

«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة
أبرز المواد
 مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران
أبرز المواد
 شاهد.. سيارة تقفز فوق الحواجز وتداهم مسجد في “عُمان” وتسبب كارثة !
أبرز المواد
 شاهد.. سعود الصرامي يرد على تغريدة سامي الجابر: “النصر ذهب لكأس العالم.. واللي بيصير في الهلال مُستغرب”
أبرز المواد
 جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج ( إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ )
أبرز المواد
 بالفيديو : سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن تخلع الحجاب !
أبرز المواد
 شاهد.. أحدث صورة للأمير وليد بن خالد.. وشقيقته الأميرة ريما تعلق
أبرز المواد
 شاب سعودي يروى تجربته مع “طهي البطاطس”.. وكيف أصبح مشهورا بسببها؟
أبرز المواد
 إنفوجراف.. 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء مناسك العمرة
منوعات
 5 نصائح لتوفير المساحة أثناء حزم الأمتعة
أبرز المواد
 طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق
أبرز المواد
«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة

«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة

أبرز المواد
مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام

مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام

أبرز المواد
وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران

وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران

أبرز المواد
شاهد.. سيارة تقفز فوق الحواجز وتداهم مسجد في “عُمان” وتسبب كارثة !

شاهد.. سيارة تقفز فوق الحواجز وتداهم مسجد في “عُمان” وتسبب كارثة !

أبرز المواد

«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة

«النقل»: 5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات دون 12 ساعة
http://almnatiq.net/?p=719329
المناطق_الرياض

أقرت ھیئة النقل العام  فرض غرامات مقدارھا 5 آلاف ریال على المختصین بتشغیل مواقف الشاحنات المرخص لھا من الھیئة، في حال تحصیل أجور مقابل
استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفھا مدة لا تتجاوز نصف یوم (12 ساعة)، وشددت لائحة (تشغیل مواقف الشاحنات) على مجانیة استخدام ساحات
.اصطفاف الشاحنات ودورات المیاه العامة من قبل سائقي الشاحنات في حال عدم تجاوزھا المدة المقررة
وتوعدت الھیئة بفرض الغرامة ذاتھا للمرخص لھم بتشغیل «مواقف الشاحنات» عند قیامھم بأي من المخالفات التالیة: «ممارسة النشاط بدون ترخیص، أو
ممارستھ خلال فترة وقف الترخیص، أو التنازل عن الترخیص بدون موافقة الھیئة، أو في حال عدم تخصیص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم
.«صیانة سیاج الموقع، أو عند إجراء تغییر في الكیان القانوني للمنشأة دون إبلاغ الھیئة
واشترطت الھیئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجیة مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطیط أرضیات المواقف بالكامل بالعلامات
المروریة الأرضیة التي تشیر إلى الدخول والخروج وبیان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادیة لخدمات الموقع، وتوزیع
الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسیر بطریقة مناسبة مع دھان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسیاج بارتفاع لا یقل عن (2(
مترین وربطھ بسیاج حرم الطریق، على أن یكون السیاج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآلیات الدفاع المدني، مع تطبیق اشتراط تنفیذ
.””تصریف السیول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة
وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة
(ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا، وبینت أنھ على المنشآت الحاصلة على فئة (أ) تقدیم ضمان مالي باسم الھیئة
.بقیمة 150 ألف ریال، فیما ستلزم فئة (ب) بتقدیم ضمان مالي بقیمة 100 ألف ریال
استحصال الرسوم عند الوقوف أقل من 12 ساعة
تغییر الكیان القانوني دون إبلاغ الھیئة
عدم تخصیص ساحة لتبادل الحمولات

روابط ذات صلة

مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام

مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام
وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران

وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران
شاهد.. سيارة تقفز فوق الحواجز وتداهم مسجد في “عُمان” وتسبب كارثة !

شاهد.. سيارة تقفز فوق الحواجز وتداهم مسجد في “عُمان” وتسبب كارثة !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*