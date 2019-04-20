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شاهد.. أحدث صورة للأمير وليد بن خالد.. وشقيقته الأميرة ريما تعلق

شاهد.. أحدث صورة للأمير وليد بن خالد.. وشقيقته الأميرة ريما تعلق
http://almnatiq.net/?p=719332
المناطق_الرياض

أظهرت صورة جديدة نشرتها الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير الوليد بن طلال، أول أمس الخميس، الأمير وليد بن خالد، الذي بلغ عمره حاليا 30 عاما قضى منها نحو 14 عاما في غيبوبة، حيث أصيب في حادث سيارة بالرياض وهو في عمر الـ 16 عاما.

وغردت الأميرة ريما عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: “حبيبي وليد اليوم كمّلت 30 سنة ما شاء الله، قضيت 14 سنة منها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك”.

ويعد الأمير خالد بن طلال، الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق الأمير الوليد بن طلال.

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