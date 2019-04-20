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شاهد.. سعود الصرامي يرد على تغريدة سامي الجابر: “النصر ذهب لكأس العالم.. واللي بيصير في الهلال مُستغرب”

شاهد.. سعود الصرامي يرد على تغريدة سامي الجابر: “النصر ذهب لكأس العالم.. واللي بيصير في الهلال مُستغرب”
http://almnatiq.net/?p=719337
المناطق_الرياض

وجه الإعلامي سعود الصرامي، رسالة إلى سامي الجابر بعد تغريدة للأخير عن البطولة العربية اعتبر “الصرامي” أن فيها تلميحا لنادي النصر.
وقال “الصرامي” لـ “الجابر”، إذ كنت تلمح لنادي النصر فإن النصر ذهب إلى كأس العالم في نسخته الأولى الرسمية في عام 2000، مضيفا: “اللي بيصير في الهلال أمر مستغرب للبعيدين عن النادي الهلالي”.
وأضاف: الأزمة بدأت عندما تفاجئ الجابر بأنه بين عشية وضحاها لم يعد رئيسا للهلال، هنا بدأت المشاكل، لأنه بعد أن تم تكليفه اشتغل ليل نهار إلى درجة أنه كان يقوم برحلات مكوكية لأوروبا وعدد من الدول لإنهاء ملف الجهاز الفني أو اللاعبين الأجانب أو اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم من جديد.

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