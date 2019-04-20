مصر: البورصة تخسر 14 مليار جنيه في 7 أيام

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بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 14 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة إلى 810.4 مليار جنيه. وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.52%، ليبلغ مستوى 37.14876 نقطة، وخسر مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.56%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 74. 658 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الذي سجل تراجعاً بنحو1.49%، لينهي تعاملاته عند مستوى 29.1682 نقطة. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي عند 4,6 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو669 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية. وأفاد أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5.64 % من إجمالي التعاملات، وأن الأجانب استحوذوا على 9.26%، والعرب على6.8 %، بعد استبعاد الصفقات.