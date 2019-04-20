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المعتديان على المواطن وزوجته في قبضة الأمن

المعتديان على المواطن وزوجته في قبضة الأمن
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المناطق_جدة

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة في شرطة محافظة جدة، اثنين من المواطنين في العقد الثاني من عمريهما عقب اعتدائهما على مواطن وزوجته في جدة إثر خلاف حول أحقية استخدام الطريق، وباشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية في التحقيق مع الشابين. وكانت «عكاظ» نشرت خبر مباشرة ‏الجهات الأمنية في جدة التحقيق في ‏مقطع فيديو منتشر على ‏منصات التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة شارك بها ثلاثة رجال وسيدة، وتبين لاحقا أن الشجار حدث على طريق الملك عبدالعزيز. وأكدت المصادر أن الشجار ‏وقع في عرض الطريق بسبب خلاف وسباق في السير انتهى باشتباك شابين في مركبة ورجل وزوجته التي شوهدت وهي تدافع عن زوجها ليقوم أحد المتهمين بدفعها إلى منتصف الطريق. وقوبل المقطع المصور باستهجان واسع من رواد المواقع الذين طالبوا بإيقاع أقصى العقوبات القانونية بحق المعتدين لعدم تقيدهما بقواعد السير والمرور واستخدامهما العنف وسيلة لحل خلافهما مع الرجل وزوجته.

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