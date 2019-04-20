الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

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الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=719381
المناطق - الرياض

حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أيلول (سبتمبر) 2017 مع ارتفاعها لستة أسابيع متتالية لتغلق عند 9196 نقطة، بمكاسب 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة، وهي أعلى مستويات السوق منذ تموز (يوليو) 2015.
وارتفعت القيمة السوقية بنحو 21 مليار ريال لتصل إلى 2.16 تريليون ريال. كما زاد مؤشر “إم تي 30” بنسبة 1.18 في المائة بنحو 16 نقطة. واستعادت السوق نشاطها بعد الضعف في الأسبوع السابق، الذي كان الأضعف أداء في سلسلة الارتفاعات الحالية.
وجاء نشاط السوق رغم عدم ظهور نتائج مالية أو معطيات محفزة خلاف قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية التي قد تكون الحافز وراء استمرارية سلسلة الارتفاعات لفترة طويلة، بحسب “الاقتصادية”.

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