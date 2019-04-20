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باكستان تقدم احتجاجًا على إيران إزاء مقتل 14 من جنودها بهجوم مسلح في بلوشستان

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باكستان تقدم احتجاجًا على إيران إزاء مقتل 14 من جنودها بهجوم مسلح في بلوشستان

باكستان تقدم احتجاجًا على إيران إزاء مقتل 14 من جنودها بهجوم مسلح في بلوشستان
http://almnatiq.net/?p=719384
المناطق - وكالات

قدمت باكستان احتجاجًا شديد اللهجة على إيران إزاء مقتل 14 من جنودها جراء هجوم نفذته مجموعة مسلحة تتواجد معاقلها في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تسليم السفارة الإيرانية في إسلام آباد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لعدم اتخاذ إيران إجراء ضد المنظمة المسلحة التي تقف وراء مقتل 14 جنديًا باكستانيًا تم إنزالهم بالقوة من حافلتهم وقتلوا بالرصاص على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غرب باكستان الخميس الماضي.
وبيّنت الخارجية الباكستانية أن باكستان شاركت إيران مرارًا معلومات استخباراتية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، ولكن إيران لم تتخذ أي إجراء ضدها، مضيفة أن المعلومات التي قدمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.

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