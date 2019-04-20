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مسؤولة يمنية : رفض وتعنت المليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم يقلل من فرص السلام

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مسؤولة يمنية : رفض وتعنت المليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم يقلل من فرص السلام

http://almnatiq.net/?p=719387
المناطق - وكالات

قالت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي إن رفض وتعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.
جاء هذا خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني.
وطالبت السفيرة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدما بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل جهود الحكومية اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

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