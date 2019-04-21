احدث الأخبار

ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية
أبرز المواد
 شركات الطيران تعتزم زيادة أسعارها في الصيف بسبب “بوينج”
أبرز المواد
 بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»
أبرز المواد
 قريبا .. إطلاق خطة توطين المهن القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي
أبرز المواد
 الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه والعمل من المنزل
منوعات
 تقرير من إحدى القنوات التلفزيونيه العراقيه عن الزيارات المتبادل بين المملكة والعراق
أبرز المواد
 ‫محكمة جزائرية :‬ ‫تستدعي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا تبديد المال العام
أبرز المواد
 نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الإستعداد للاختبارات
منطقة تبوك
 أمير عسير يبارك انطلاق حملة التبرع بالدم في النماص لجنودنا على الحد الجنوبي وتنفذها لجنة التمكين المجتمعي
أبرز المواد
 إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”
أبرز المواد
 سفير المملكة بالعراق يزور نادي النصر ويلتقي بنائب رئيس الفريق
أبرز المواد
ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية

ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية

أبرز المواد
شركات الطيران تعتزم زيادة أسعارها في الصيف بسبب “بوينج”

شركات الطيران تعتزم زيادة أسعارها في الصيف بسبب “بوينج”

أبرز المواد
بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»

بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»

أبرز المواد
قريبا .. إطلاق خطة توطين المهن القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي

قريبا .. إطلاق خطة توطين المهن القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي

أبرز المواد

الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه والعمل من المنزل

الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه والعمل من المنزل
http://almnatiq.net/?p=719404
المناطق - وكالات

اضطر رئيس ليبيريا الحالي نجم كرة القدم السابق جورج ويا، إلى أداء مهامه الرئاسية من بيته، بعدما عثر على ثعبانين داخل مبنى حكومي يضم مكتبه الرسمي.
وتمت مطالبة الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين في وزارة الخارجية، بالبقاء بعيدا عن المبنى إلى حين التحقق من سلامة المكان وخلوه من الحيوانات الضارة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.
وتعد ليبيريا موطنا لأنواع من الثعابين سامة، وفي وقت سابق من مارس الماضي وأبريل الجاري، تم إغلاق المبنى الحكومي نفسه بهدف التعقيم بسبب ثعابين.
وبحسب المصدر، فإن المبنى سيعاد فتحه يوم الاثنين بعد رصد الثعبانين، وعندها، سيستأنف الرئيس والمسؤولون الآخرون مهامهم بشكل طبيعي.
ويعد ويا أحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخها، ولعب لصالح أندية كروية كبرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنة 1995.
وتم تتويج ويا كلاعب القرن في القارة الأفريقية خلال السنة الموالية، ونال أيضا جائزة الكرة الذهبية، وفي يناير 2018، أصبح رئيسا لبلاده بعد مسار رياضي وسياسي حافل.

روابط ذات صلة

ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية

ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية
شركات الطيران تعتزم زيادة أسعارها في الصيف بسبب “بوينج”

شركات الطيران تعتزم زيادة أسعارها في الصيف بسبب “بوينج”
الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشاريعها الحيوية باليمن

الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشاريعها الحيوية باليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*