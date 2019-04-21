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بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»

بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»

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بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»

بعد تراجع المستخدمين .. بلاك بيري تغلق تطبيق «BBM»
http://almnatiq.net/?p=719406
المناطق - وكالات

بعد نحو 14 عاما من الخدمة ومع تراجع ملحوظ في أعداد المستخدمين، أعلنت شركة “بلاك بيري” أنها ستوقف نسخة المستهلك من خدمة التراسل الخاصة بها المعروفة باسم “BBM”، بحلول الحادي والثلاثين من مايو المقبل.

ولا يُعْرَف بالتحديد عدد مستخدمي تطبيق “بلاك بيري ماسنجر”، لكنه نال شعبية واسعة منذ إطلاقه سنة 2005، وامتاز بخاصية التشفير التي تتيح درجة عالية من الأمان. لكن الشركة أوضحت أن تطبيق “BBMe” سيظل متاحا أمام مستخدمي أجهزة “أندرويد” و”إس أو إس”، حتى يستفيدوا من خدماته.

وسيكون بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية استخدام التطبيق بشكل مجاني خلال السنة الأولى، وبعدها، سيتعين عليهم دفع رسوم تصل إلى 2.5 دولار في كل ستة أشهر. وعانت شركة “بلاك بيري” من انصراف المستخدمين إلى تطبيقات أخرى للتراسل الفوري مثل “واتساب” و”ماسنجر” و”تلغرام”، وقررت ألا تمضي قدما في محاولات دعم المنصة.

وبوسع مستخدمي نسخة المستهلك من التطبيق، أن يقوموا بحفظ صورهم ورسائل في الوقت الحالي، لأنها لن تظل متاحة بعد 31 مايو المقبل. وشكل “بلاك بيري ماسنجر”، أحد أبرز خدمات الهاتف، في وقت سابق، ومنذ سنة 2013، صار متاحا لمستخدمي “أندرويد” و”إس أو إس”.

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