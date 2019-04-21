ناخب يقطع إصبعه بعد تصويت خاطئ بالانتخابات الهندية

المناطق - وكالات

أقدم ناخب على قطع إصبعه بعدما أدرك أنه صوت بالخطأ لمرشح الحزب المنافس للحزب الذي يسانده، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية العامة في الهند، وفقا لوكالة أنباء آسيا الدولية.

باوان كومار أوضح أنه ضغط بالخطأ على الزر الذي يحمل شعار زهرة اللوتس بدلا من زر شعار الفيل ولذلك قرر قطع سبابته بسبب هذا الخطأ، وفقا لتصريحاته للوكالة.

كومار أراد التصويت لمرشح حزب باهوجان ساماغ ضد مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في مدينة بلندشهر بولاية أوتربرادش. بحسب “سكاي نيوز”

وانتشر فيديو لكومار على الإنترنت بعد قطعه لأصبعه وهو يوضح أسباب إقدامه على فعلته.

يشار إلى أن الناخبين في الهند يغمسون سباباتهم في حبر من الصعب إزالته بعد الإدلاء بأصواتهم.