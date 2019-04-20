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غد الأحد .. ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي

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غد الأحد .. ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي

غد الأحد .. ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=719427
المناطق - جدة

يؤدي صباح غدا الأحد أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم ، مشيرا إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس بالإضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح و رصد الدرجات بشكل يومي .

وأشاد الثقفي بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتهيئة البيئة المدرسية الجيدة وتوفير أسباب الراحة النفسية للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم ، مؤكداً على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي ، لافتاً إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.

وحث مدير تعليم جدة الطلاب على الجد والاجتهاد و عدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظا على سلامتهم منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحركة المرورية و لرصد المخالفات السلوكية التي قد تقع بالقرب من المدارس متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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