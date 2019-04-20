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أمير تبوك يترأس الاجتماع للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان الاثنين المقبل

أمير تبوك يترأس الاجتماع للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=719436
المناطق - تبوك
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك  بعد غداً الاثنين  , الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك .
ويأتي الاجتماع في إطار حرص سمو أمير منطقة تبوك على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي تم اتخاذها لهذه المناسبة العظيمة، التي يعيشها أبناء المملكة بطابع خاص يميزهم عن غيرهم من خلال سلوك معين يحفه الطابع الروحاني بهذا الشهر الفضيل.
وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الادارات المعنية للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان، كما سيطلع سموه على آخر الاستعدادات للإدارات الحكومية

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