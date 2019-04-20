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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=719439
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش, وحبونا, وبدر الجنوب, وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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