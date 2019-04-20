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“البيئة” تعلن أسماء المرشحين لشغل 100 وظيفة

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“البيئة” تعلن أسماء المرشحين لشغل 100 وظيفة

“البيئة” تعلن أسماء المرشحين لشغل 100 وظيفة
http://almnatiq.net/?p=719452
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المرشحين المبدئيين لشغل 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد على الموقع الرسمي للوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/Employment.aspx.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة تحت 26 مسمى وظيفي وهي أخصائي استثمار، وأخصائي بيئي، وأخصائي تطوير إداري، وباحث إحصاء، وباحث استثمار، وباحث اقتصادي مساعد، وباحث بيئي مساعد، وباحث تسويق، وباحث تطوير موارد بشرية، وباحث تنظيم، وباحث حماية بيئة مساعد، وباحث زراعي مساعد، وباحث عمليات موارد بشرية مساعد، وباحث مساعد، وباحث نظم جغرافية، ومحاسب، ومحاسب مساعد، ومحلل احصائي، ومراقب بيئي، ومراقب مالي، ومستشار قانوني، ومصحح لغوي، ومصمم جرافيكس، ومهندس بيئي، ومهندس بيئي مساعد، ومحلل إحصاء.

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