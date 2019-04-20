شراكة مجتمعية وخطة عمل بين تعليم عنيزة والمرور والدوريات لتهيئة السلامة والأمن لـ 80 موقعا تعليميا أثناء الاختبارات

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استعدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، بالتعاون مع المرور والدوريات الأمنية بالمحافظة، لمواجهة الحالات الطارئة أو المخالفات التي قد تكدر صفو الاختبارات خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وذلك تحت شعار «نحو اختبارات آمنة»، حيث قامت الإدارة برسم خطة عمل لتواجد الجهات الأمنية في محيط ما يقارب من 80 مدرسة للبنين والبنات بالمحافظة، وتم وضع خطة عمل بين الجهات الشريكة لضبط حركة السير والمخالفات حول المدارس أثناء الاختبارات، وفك الاختناقات المرورية والمحافظة على الأجواء العامة للمدارس.

وكانت إدارة تعليم عنيزة قد وقعت في وقت سابق مذكرة تعاون وشراكة مع المرور، وتعاون مع الدوريات الأمنية، حيث أسهم قسم السلامة المرورية وقسم السير بجهود عملية وبشكل مستمر طوال العام الدراسي، بالعمل على معالجة الاختناقات حول المدارس، وتوعية الطلاب بأهمية السلامة المرورية، بالإضافة إلى معالجة الدوريات الأمنية للحالات الأمنية الطارئة ضمن اختصاصاتها، كما قدمت بلدية عنيزة خدمات في تأمين الشوارع المحيطة بالمدارس بعدة إجراءات للسلامة، ويأتي هذا التعاون والشراكة محققا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 الذي أكد على أهمية الشراكات لتجويد الخدمات واستثمار الموارد.