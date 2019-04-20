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معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة 129 من طلبته مساء الاربعاء القادم

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معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة 129 من طلبته مساء الاربعاء القادم

معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة 129 من طلبته مساء الاربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=719461
الظهران - فهد المريخي
يحتفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران مساء يوم الاربعاء القادم بتخريج الدفعة (129 ) من طلبته وذلك برعاية سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية  الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود .
أوضح  ذلك سعادة قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء  الفني الركن محمد بن خلف السعدي وأكد ان هذة المناسبة هي  فخر واعتزاز لنا وللخرجين جميعاً  وفيها تجديد  للعهد والولاء لقيادتنا الرشيدة  . كما  ونجدها فرصة للترحيب بسمو قائد القوات الجوية لرعايته حفل تخريج الدورة
(129) من طلبة المعهد  .
وبين قائد المعهد  أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من التدريب والتطبيق مبيناً ان المعهد يضم احدث ما توصلت اليه التقنية من الاجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية  والمعامل التي صممت على احدث تقنيات العصر وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة ( 2030)  وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية .
 واشار الى ان الخريجين  أكملوا ولله الحمد جميع متطلبات التخرج من الدراسات النظرية والعملية والتدريبات المستمرة حتى اصبحوا   يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية متميزة  لصيانة وتجهيز طائراتنا العسكرية بكل فخر واعتزاز .
وأضاف اللواء الفني الركن محمد  السعدي  بأن رعاية سمو قائد القوات الجوية  الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز لتخريج الدورة (129 ) هو وسام فخر واعتزاز  لنا جميعاً ويسعد أبناءنا الخريجين لهذا اللقاء الميمون الذي يجسد اسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين في خدمة الدين ثم المليك والوطن . .ويأتي ذلك وفق نهج قادتنا في هذه البلاد حينما يشاركون أبناءهم أفراحهم ويزرعون الثقة في نفوسهم ليكونوا بإذن الله حماة لهذا البلد العظيم .
واستطرد قائد المعهد  قائلاً  بان مستوى الخريج من هذا المعهد اصبح يضاهي ارفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية .
وهنأ  قائد  المعهد اللواء  الفني الركن محمد السعدي الخريجين، سائلا المولى عز التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة  للذود عن الوطن  والدفاع عن مقدساته في ظل ما يلقاه هذ ا المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع   وسمو نائب وزير الدفاع   ، سائلا المولى عز وجل  أن يحفظهم جميعا ويديم نعمة الأمن على وطننا الغالي .

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