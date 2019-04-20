انقاذ مريض من مشاكل متعددة في البطن بتدخل جراحي ناجح بحفرالباطن

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

ساهم الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام، في انقاذ مريض في منتصف العقد الرابع من العمر بعد معاناة استمر أسبوعاً كاملاً مع وجود انتفاخات وآلام في جميع أنحاء البطن إضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة.

بعد اجراء كامل الفحوصات المختبرية والاشعاعية اللازمة، تبين وجود تجمع سوائل وانتفاخ في البطن واحتقان في الأمعاء مع التهاب بروتوني، قرر حينها الفريق الطبي المعالج اجراء تدخل جراحي عبر المنظار.

أثناء العملية تبين وجود ثلاث مشاكل أخرى وهي انسداد في الأمعاء ونتوء خلقي (التهاب نتوء ميكل) وهو التهاب جزئي في الأمعاء، إضافة إلى تحجر في الزائدة الدودية، وقام الفريق الطبي بتحرير جميع الالتصاقات وإزالة النتوء الخلقي بواسطة دباسات الأمعاء وتحرير الزائدة الدودية من الالتصاقات واستئصالها بالإضافة الى غسيل التجويف البروتوني بالمحاليل.

الجدير بالذكر أن العملية تمت كاملة من خلال المنظار الجراحي مما ساعد الأطباء في اكتشاف باقي المشاكل الطبية وعلاجها.

بعدها خرج المريض وهو بوضع طيب وتحسن حتى أنه بدأ يمارس حياته الطبيعة ولله الحمد.