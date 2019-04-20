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خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام

خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام
http://almnatiq.net/?p=719468
المناطق - متابعات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن المكلفين كالتالي:
الدكتور ياسر الدوسري في المسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي والدكتور خالد المهنا في المسجد النبوي.

 

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