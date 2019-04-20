خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن المكلفين كالتالي:
الدكتور ياسر الدوسري في المسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي والدكتور خالد المهنا في المسجد النبوي.
صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي #التراويح و #القيام خلال شهر #رمضان المبارك ١٤٤٠ هم كالتالي :
د. ياسر الدوسري بـ #المسجد_الحرام
د. أحمد الحذيفي بـ #المسجد_النبوي
د. خالد المهنا بـ #المسجد_النبوي pic.twitter.com/k7SCj2fbV4
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2019
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