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تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=719474
مكة - عادل الزهراني

يتوجه (١٧) ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التعليم المستمر  بإدارة التعليم بمحافظة الليث غدًا الأحد ، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ، للعام الدراسي ١٤٣٩هـ /١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت جميع السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات, مبينا أنه جرى تشكيل لجان؛ لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما تم إعداد خطة الزيارات الميدانية لأكثر من ٢٠٠ مشرف ومشرفة تربوية بمكاتب التعليم في الليث، وجنوب الليث، وأضم، وربوع العين، لمتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

وحثّ، قادة وقائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات؛ تجنبًا لأي تهاون أو تقصير يؤثر سلبًا على سير العمل، وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات داخل القاعات من حيث الإضاءة، والتكييف المريح، والنظافة الجيدة، وتوزيع الطاولات بالشكل الملائم، بالإضافة إلى توزيع المياه الصحية على الطلاب والطالبات مجانًا، وحثّ الطلاب والطالبات وتوعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار.

ودعا ( الحازمي ) الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق الزائد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، والبعد كل البعد عن رفقاء السوء.

وناشد أولياء أمور الطلاب, بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وعدم تركهم بعد انتهاء فترة الاختبارات وخروجهم من مدارسهم إلا بعد التأكد من عودتهم إلى منازلهم، حرصًا على سلامتهم وحفظًاً لأوقاتهم في مثل هذه الأيام.

وعلى صعيد آخر، أكد قسم الاختبارات والقبول, على قادة وقائدات المدارس كافة، ضرورة تسجيل جميع نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي “نور”.

من جانب آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد بنين، ممثلاً في وحدات  الخدمات الإرشادية بالليث ، وجنوب الليث ، وأضم، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين بالقسم .

فيما شدد قسم خدمات الطلاب على سائقي النقل المدرسي, بالتواجد مبكرًا لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كافٍ، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة .

كما جند قسم الحركة كافة, السائقين وسيارات النقل لتنفيذ خطة الجولات والزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لتفقد سير الاختبارات في المدارس، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة جودة التنفيذ .

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