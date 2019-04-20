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اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”

اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”
http://almnatiq.net/?p=719477
المناطق - أبها

بحضور مدير تنمية الاستثمار بالمديرية العامة للشؤون الصحية بعسير أ / ناشئ معيوف أحمد ، نظمت اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل  “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي” ، هذا وقد بدأت الورشة بكلمة لغرفة أبها القاها رئيس اللجنة الصحية بغرفة أبها أ/ سلطان العوض  أكد فيها على أن الورشة تسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”مشيرا إلى دور اللجنة الصحية بغرفة ابها في خدمة  القطاع الصحي بعسير  من خلال التعريف بالخدمات الإلكترونية معتمدة من قبل وزارة الصحة .

تلا ذلك كلمة لمدير تنمية الاستثمار بالمديرية العامة للشؤون الصحية بعسير أوضح  أن  “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي” إنشئت  تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م وتفعيلاً للتوجه الحكومي ، وتهدف إلى أتمتة وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها في جميع الجهات الصحية ، وتشمل العديد من الخدمات الصحية التي تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة للأفراد من المنشآت الطبية.

تم جرت بعد ذلك جلسات الورشة التي تضمنت شرحاً عن أهم  مميزات لمنصة صحة وأهمها : توحيد وتسهيل الإجراءات ، وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات ، وتوفر البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري ، وتعد أهميتها للمنشآت الطبية كونها منصة صحية تقدم للمنشآة الطبية ، وتعمل على تكامل إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة ووسيط آمن لنقل البيانات والمعلومات ، وتخدم جميع المنشآت الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية إلكترونيا لجميع المنشآت وسعيها لتوحيد واتمتة الإجراءات والخدمات بما في دوره رفع جودة الأداء وخفض التكاليف ،  كما تم عرض وتوضيح لمفهوم التطبيق لبرنامج  المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي

في ختام الورشة تم إتاحة المجال للمناقشة محاور الورشة مع الحضور كما تم الإجابة على الاستفسارات والمداخلات حول البرنامج المطروح .

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