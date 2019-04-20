انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

المناطق - أبوظبي

انطلقت اليوم منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المقام ضمن النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي تعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتستمر لمدة 7 أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وشهدت منافسات المهرجان إقبالاً ملفتاً من قبل الرياضيين من مختلف الفئات العمرية لا سيما الصغار، ما يؤكد على النمو المتواصل والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة. وحظيت منافسات المهرجان أيضا بحضور جماهيري غفير وخصوصا من العائلات التي توافدت من خارج الدولة لتشجيع أفرادها المشاركين في المهرجان.

وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهة الرسمية الراعية لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تعتبر أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم وتستضيف نخبة الرياضيين من أكثر من 100 دولة وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري.

وشهد مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو منافسات حماسية رائعة على أحد عشرة بساطاً تضمنت لاعبين ينتمون إلى جنسيات وفئات عمرية مختلفة ويشقون طريقهم في عالم الجوجيتسو ، حيث استعرضوا مهاراتهم وجسدوا أرفع القيم المرتبطة بهذه الرياضة النبيلة كالتسامح والاحترام والانضباط والتصميم – كما أظهر اللاعبون الصغار من عمر 4 سنوات شغفاً كبيراً بهذه الرياضة وتصميماً لمواصلة رحلتهم في عالم الجوجيستو.

وأكد السيد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن هذه الرياضة غنية القيم والفوائد متاحة أمام الجميع بغض النظر عن العمر، كما تتضمن العديد من الجوانب الإيجابية على صحة الأفراد ما يساهم في إيجاد مجتمع صحي مثالي، وهو ما يفسر اندفاع أبناء الإمارات لممارسة رياضة الجوجيتسو وإدراجها ضمن أنشطتهم الحياتية اليومية.

وأضاف الشامسي:” تشكل النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو امتداد لعقد من النجاحات، وتساهم النسخة الحالية من البطولة في إعداد الجيل القادم من أبطال الرياضة المحليين والعالميين.