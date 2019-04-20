احدث الأخبار

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
 العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
أبرز المواد
 الدكتورة الرشود توضح المعايير القانونية المنظمة للعمل الإعلامي
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
أبرز المواد
 اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”
منطقة عسير
 تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات
أبرز المواد
 انتخاب الشيخ العيسى رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام
أبرز المواد
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

أبرز المواد
أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات

أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات

المنطقة الشرقية
فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف

فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف

مجتمع المناطق
هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية

هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية

منطقة الجوف

انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
http://almnatiq.net/?p=719480
المناطق - أبوظبي

انطلقت اليوم منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المقام ضمن النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي تعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتستمر لمدة 7 أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

 

وشهدت منافسات المهرجان إقبالاً ملفتاً من قبل الرياضيين من مختلف الفئات العمرية لا سيما الصغار، ما يؤكد على النمو المتواصل والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة. وحظيت منافسات المهرجان أيضا بحضور جماهيري غفير وخصوصا من العائلات التي توافدت من خارج الدولة لتشجيع أفرادها المشاركين في المهرجان.

 

وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهة الرسمية الراعية لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تعتبر أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم وتستضيف نخبة الرياضيين من أكثر من 100 دولة وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري.

 

وشهد مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو منافسات حماسية رائعة على أحد عشرة بساطاً تضمنت لاعبين ينتمون إلى جنسيات وفئات عمرية مختلفة ويشقون طريقهم في عالم الجوجيتسو ، حيث استعرضوا مهاراتهم وجسدوا أرفع القيم المرتبطة بهذه الرياضة النبيلة  كالتسامح والاحترام والانضباط والتصميم – كما أظهر اللاعبون الصغار من عمر 4 سنوات شغفاً كبيراً بهذه الرياضة وتصميماً لمواصلة رحلتهم في عالم الجوجيستو.

 

وأكد السيد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن هذه الرياضة غنية القيم والفوائد متاحة أمام الجميع بغض النظر عن العمر، كما تتضمن العديد من الجوانب الإيجابية على صحة الأفراد ما يساهم في إيجاد مجتمع صحي مثالي، وهو ما يفسر اندفاع أبناء الإمارات لممارسة رياضة الجوجيتسو وإدراجها ضمن أنشطتهم الحياتية اليومية.

 

وأضاف الشامسي:” تشكل النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو امتداد لعقد من النجاحات، وتساهم النسخة الحالية من البطولة في إعداد الجيل القادم من أبطال الرياضة المحليين والعالميين.

 

روابط ذات صلة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*