أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018

المناطق - الدمام

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها وكالة التعمير والمشاريع خلال العام الماضي 2018م وحتى هذا العام 2019م.

وقال معاليه بأن هذه المشاريع تضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار والتي بلغت 38 محطة بالأحياء وعدد (11) محطة بالأنفاق حتى نهاية عام 2018م، تخدم معظم أحياء الحاضرة، حيث يتم القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية والنظافة بشكل دوري، فيما تم الانتهاء من إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بأطوال 28253متر طولي كخطوط رئيسية بحاضرة الدمام، إلى جانب الانتهاء من عمل 3904 خطوط فرعية لشبكات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة، وكذلك تم عمل 351 غرفة تفتيش شاملة لتنظيف المناهيل ومصائد الأمطار.

كما أنهت الأمانة العمل على خطوط الطرد بأطوال 11701 متر طولي، إلى جانب عمل غرف صمامات بالمحطات وعددها 12 غرفة أيضاً على مستوى حاضرة الدمام حتى نهاية العام المنصرم 2018م ، مع العلم أنه جاري العمل على الانتهاء من عدد من المشاريع في العام الجاري 2019م في الأحياء غير المخدومة بشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والتي تخدم المواطنين مستقبلاً .

وأبان معاليه أن الأمانة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المهمة في حاضرة الدمام، لافتاً الى أنه تم تنفيذ ما يقارب من 140000 ألف متر طولي من الشوارع المسفلتة بحاضرة الدمام سواء كان شارع رئيسي أو فرعي بمعظم أحياء حاضرة الدمام، وذلك من خلال تنفيذ عدد 8 مشاريع تنموية، وشملت أعمال التطوير والسفلتة و الأرصفة لعدد حوالي 30 حي وشارع رئيسي أبرزها (أجزاء من شارع الأمير محمد بن فهد بالدمام ، و طريق الخليفة أبوبكر الصديق بالدمام ) شارع الخليفة علي بن أبي طالب بالدمام ( شارع الأمير حمود بن عبدالعزيز بالخبر، و أجزاء من شارع صلاح الدين الأيوبي، و شارع عبدالرحمن بن الأرقم، وشارع الأمير مشاري ) بالخبر، بالإضافة إلى بعض شوارع حي الجامعة وحي الدوحة بالظهران ) بالإضافة إلى فتح و تنمية شوارع بضاحية الملك فهد بالدمام، إلى جانب العديد من الشوارع الفرعية الأخرى وجاري طرح وتنفيذ عدد ( 15 ) مشروعاً للطرق لخدمة باقي الأحياء.

وقال أن أمانة الشرقية قامت خلال العام الماضي بافتتاح مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشروعات الهامة التي أولتها الأمانة العناية حيث أن الموقع يعتبر من أهم التقاطعات لمدينة الخبر وله دور حيوي في تسهيل المرور من وإلى المدينة ويتكون المشروع من جسر في اتجاه طريق الملك عبد العزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله وبإجمالي 2384 متر طول كلي للمشروع ، حيث يبلغ طول للجسر 664 متر طولي ، و طول للنفق 837 متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشاريع الهامة التي أولتها الأمانة العناية حيث أن الموقع من أهم التقاطعات في مدينة الدمام وله دور حيوي في تسهيل حركة المرور من والى المدينة والى الطرق السريعة المجاورة مثل طريق الجبيل الظهران السريع وطريق الدمام الرياض بطول كلي للمشروع 2690 متر طول كلي للمشروع ، حيث بلغ طول النفق 826 متر طولي والجسر بطول 926 متر طولي ودوار سطحي.

إضافة الى مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع 10 بالخبر وهو من المشاريع التي أولتها الأمانة العناية لفك الاختناقات المرورية بحاضرة الدمام بطول 880 متر وبعرض ثلاث مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى أعمال تطوير طرق الخدمة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات.

وأضاف معالي أمين الشرقية بأن من أهم المشاريع التي تم انجازها في وقت قياسي هو مشروع تطوير وسط العوامية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث يتكون هذا المشروع من عناصر متعددة وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 متر مربع والذي يعتبر قلب المشروع ويتكون من ثلاثة مباني تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية والتي تعتبر من أبرز المعالم في المشروع وهي خمسة أبراج بمساحة 866 متر مربع، صممت لتكون مرجعاً بصرياً ترشد الزائرين بوجهتهم وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

و يحتوي المشروع على المبنى التراثي بمساحة 1200متر مربع وصمم بهوية معمارية جميلة وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة يحيط بالفناء ممراً مظللاً بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي والذي يقدر بمساحة إجمالية 4327 متر مربع والذي يتكون من سبعة مباني متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كمقاهي أو استراحات للزائرين، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث يحتوي المشروع على حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، كما يوفر المشروع 250 موقف للسيارات.

و يتضمن المشروع عدد من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية لخدمة سكان وزوار المنطقة، استخدمت عدة عناصر في التصميم الخارجي كالمعالم التاريخية مثل الأبراج ، وعيون الماء القائمة التي رُبطت ببعضها البعض بواسطة قنوات تمثل القنوات المستخدمة قديما للري.

وقال م. فهد الجبير بأنه تم خلال العام الحالي (2019) الانتهاء أيضا من ( 3 ) مشاريع تنموية تساهم في انسيابية الحركة المرورية بالدمام وهي نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب وكذلك جسر تقاطع شارع الأمير نايف مع الخليفة علي بن أبي طالب ، إلى جانب جسر تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع 28 والتي قام بافتتاحها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في العام الجاري 2019 .

وأضاف معاليه بأنه تم كذلك افتتاح مشروع الشاطئ بلازا بالدمام في العام المنصرم 2018 م وهو عبارة عن تطوير منطقة الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، إضافة إلى ممشى بطول 1200 متر, وعمل ساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية الممشطة يتخللها أحواض زراعية ومسطحات خضراء وساحات للألعاب مظللة ومواجهة لشاطئ البحر.

وأبان بأن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة مياه، و يحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة، وعدد من الخدمات.

‏‫وشدد معاليه على أن هذه المشروعات التنموية الحديثة وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية حفظهما الله، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.