احدث الأخبار

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
 العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
أبرز المواد
 الدكتورة الرشود توضح المعايير القانونية المنظمة للعمل الإعلامي
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
أبرز المواد
 اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”
منطقة عسير
 تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات
أبرز المواد
 انتخاب الشيخ العيسى رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام
أبرز المواد
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

أبرز المواد
أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات

أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات

المنطقة الشرقية
فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف

فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف

مجتمع المناطق
هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية

هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية

منطقة الجوف

العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
http://almnatiq.net/?p=719493
المناطق - متابعات

أفادت وسائل إعلام سودانية أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وكشفت صحيفة الأحداث نيوز، أمس الجمعة، أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامة البشير، بلغت أكثر من 112.7 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

وكان وكيل النيابة الأعلى في السودان، معتصم عبدالله محمود، قد أمر بتفتيش مقر إقامة البشير بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، إثر شكوى قدمت له بهذا الخصوص، وفقًا للصحيفة.

يذكر أن مصدر قضائي كشف السبت أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.

وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية.

يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2

روابط ذات صلة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*