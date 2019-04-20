أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

بناءً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع اسعار مواد البناء في المحافظه تود امانة محافظة حفر الباطن ان توضح بان ما تعرضت وتتعرض له المحافظه من النهل الجائر للتربه في منطقة شعيب الباطن وعلى اطراف المدينه مما ادى الى احداث الكثير من الحفر الخطيره والتي راح ضحيتها الكثير من الابرياء وتكون بحيرات خطيره على اهالي المدينه ومرتاديها وما الحقته من اضرار على البيئه ومن هذا المنطلق وبناءا على توجيهات صاحب السمو محافظ حفر الباطن ورغبة من جميع الجهات بالمحافظه في تنظيم عملية نهل التربه تم ايقاف النهل العشوائي وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات حتى يتم مراقبة العمل والسيطره عليه من قبل الجهات المختصه وتكليف المستفيدين من معالجة الحفر بالطرق العلميه التي تتوافق مع النظام البيئي