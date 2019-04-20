احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
أبرز المواد
 الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
 العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
أبرز المواد
 الدكتورة الرشود توضح المعايير القانونية المنظمة للعمل الإعلامي
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
أبرز المواد
 اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”
منطقة عسير
رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

أبرز المواد
الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

أبرز المواد
وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

أبرز المواد

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=719511
المناطق _ تبوك
تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم عدداً من المواقع التابعة للوزارة بمنطقة تبوك مطلعًا على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والبالغ إجماليها 68 مشروعًا في البيئة والمياه والزراعة بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها معاليه للمنطقة.
واستهل المهندس الفضلي جولته التفقدية بالوقوف على مشروع إنشاء شبكات المياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمدينة تبوك في مرحلتها التاسعة وخطوط وشبكات الصرف الصحي في مرحلته الرابعة عشر.
واستمع معاليه لشرح من مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري عن مكونات المشروعين التي فاق إجمالي تكلفتها  الـ 200 مليون ريال حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي 35%، وتبلغ أطوالها 141 كم وعدد 3500 توصيلة منزلية فيما ستصل 1000 توصيلة منزلية في مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمدينة تبوك بطول  138كم.
ووقف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على مشروع تنفيذ محطة تنقية مياه تبوك الشامل ( ذات حاج ) والذي بلغت نسب إنجازه 91% بطاقة إنتاجية تتجاوز 150 متراً مكعباً والمتوقع بدء المرحلة التشغيلية فيه بالثلث الأخير من شهر إبريل 2019 م  كما فاقت قيمة إنشاءه 200 مليون ريال بمكونات اشتملت على خزانات المياه الخام  ومبنى معالجة المياه باستخدام التقنية فائقة الدقة ” النانو” بالإضافة إلى المعالجة الابتدائية التي تعتمد على أغشية السراميك.
بعدها شاهد المهندس الفضلي عرض مرئي عن إنجازات خدمات المياه بالمنطقة للعام الماضي 2018م والعام الجاري 2019م حيث بلغ إجمالي المشاريع 68 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت الملياري ريال ، منها 35 مشروعا في المياه و23 مشروعا في الصرف الصحي وعشرة مشاريع أخرى مساندة مطلعاً على مشروع استكمال مجمع الضخ والآبار بمياه تبوك الشامل  والذي تجاوزت إجمالي تكلفته الثلاثة والسبعون مليون ريال ، بنسبة إنجاز  44.46%.
وتابع جولته للوقوف على المحجر الحيواني والنباتي بحالة عمار  مستمعاً لشرح عن مكونات المحجر واحتياجاته، كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة تبوك التي تقوم بمعالجة وضخ أكثر من 120 ألف متر مكعب يوميًا، مطلعًا على موقع التشجير رقم (1) والذي تبلغ مساحته 10440000 م2، حيث تمت زراعته بحوالي 50.000 شتلة، وجاري استكمال زراعة باقي المساحة وتروى من مياه محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة تبوك ، بالإضافة إلى موقع التشجير رقم (2) والذي تبلغ مساحته أكثر من 5.000.000 م2، فيما جرى تخصيص هذا الموقع لاستغلاله في أعمال التشجير والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري النباتات, موجهاً القائمين على المشروع خلال الفترة القادمة باستزراع أكثر من 600 ألف شتلة في المشروعين.
وفي ختام الجولة , وقف معالي وزير المياه والبيئة والزراعة على موقع منتزه خالد الوطني الذي يقع إلى الجوار من مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك ، كما قام بزيارة برج مياه تبوك الذي تبلغ سعته التخزينية 5000م3، ويتكون من عدة طوابق تشمل قبو بمساحة 140م2، ودور أرضي بمساحة 450 م، وطابق أول يحتوي على مكاتب إدارية ومسطح خدمات، بالإضافة إلى طابق للاستقبال وجلسات تتسع لعدد 200 فرد، وطابق يتكون من مطعم داخلي يتسع لعدد 128 فرد.
وقال معالي وزير المياه والبيئة والزراعة: “إن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان دائما ما يؤكدا ضرورة الانتقال إلى المناطق وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تنفيذها ، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة في عدد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة ، واليوم نقف على 70 مشروعا بمنطقة تبوك بقيمة تتجاوز الملياري ريال ، في عدد من المواقع التي تهتم بالبيئة والمياه والزراعة”.
وأضاف : “تسعى الوزارة في البيئة والمياه والزراعة إلى أن ترتقي في تقديم أفضل الخدمات المناطة بها ، وستحقق إنجازات في هذه الخدمات أسبوعا تلو الآخر ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تفقد مشاريعها بشكل دوري للاطمئنان على أن العمل يتم كما يجب”.
وحول التحول إلى تخصيص القطاعات بالوزارة أبان معالي المهندس الفضلي أن الوزارة تسعى لتخصيص الكثير من القطاعات تماشيا مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتفرغ الوزارة لدورها الرئيسي والبعد عن الدور التشغيلي.
وفي سؤال حول الثروة السمكية قال معاليه : “إن إنتاج المملكة من هذه الثروة يتضاعف ولدى الوزارة مستهدف في هذا الشأن على 2020 و مستهدف على 2030 وكل المؤشرات تشير إلى أنها بمشيئة الله سوف تحقق ذلك ، وأما فيما يخص المجال الاستثماري فمن يقوم بذلك هو القطاع الخاص وليست الوزارة التي من أهم أعمالها هو التمكين ولديها أكثر من 14 فرصة استثمارية في هذه الشأن ، ولدى الوزارة صندوق التنمية الزراعية الذي يقوم بدوره بإقراض أصحاب هذه المشاريع ويقدم قروض ميسرة ، والوزارة قامت بواجبها في هذا الجانب وهي تحث وتدعم المستثمرين في كل وقت”.
وحول الوضع القائم من إشكالية تداخل التعرفة الاستهلاكية للمياه بين الوحدات السكنية والاستثمارية , أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذا الأمر هو محل اهتمام الوزارة التي ستعمل في القريب العاجل على حل هذه الإشكالية بتخصيص عدادات للمياه  دلكل وحدة سكنية أو عقارية استثمارية لتصحيح هذا الأمر والعمل على هيكلته لضمان عدم خروج التعرفة الاستهلاكية للمواطنين عن مسارها الذي انشأت من أجله.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يترأس الاجتماع للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان الاثنين المقبل

أمير تبوك يترأس الاجتماع للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان الاثنين المقبل
مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج
المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*