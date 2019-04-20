احدث الأخبار

أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو
الرياضة
 رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
أبرز المواد
 الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
 العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
أبرز المواد
 الدكتورة الرشود توضح المعايير القانونية المنظمة للعمل الإعلامي
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
أبرز المواد
أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو

أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو

الرياضة
رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

أبرز المواد
الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

أبرز المواد
وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
http://almnatiq.net/?p=719518
المناطق _ واس

حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع محققاً المركز الأول في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حالياً بمدينة نينغبو الصينية، مضيفاً انجازا جديداً بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والرياضيين وللقيادة الرياضة وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بتواجد أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين, مؤكداً من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية في رفع العلم السعودي خفاقاً دائماً وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال، مشيراً إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.
فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم ( 31 سنة ) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول ب3 ميداليات ذهبية وتتويجه كبطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كجم، مهدياً هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائماً على جميع الأصعدة ومنها الجانب الرياضي، مشدداً على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين – أيده الله – له هو وزملاءه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب وإهدائه له – حفظه الله -.
وأضاف آل سليم: ” اجتهدنا كثيراً وتحملنا الكثير من أجل الوصول لهذا المنجز الكبير بتتويجي بالذهب كأول رباع سعودي يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار وهو مدعاة للفخر، وحافز كبير لي لتقديم الأكثر في البطولات القادمة وأهمها بطولة العالم القادمة والتي سأسعى بأن أضيف لوطني الغالي مزيداً من الذهب وأحافظ على بقاء راية التوحيد في المركز الأول دائماً وأبداً”.
وتستمر مشاركة رباعي الأخضر في بطولة آسيا بخوض الرباع عبد الرحمن البلادي منافسات وزن 67 كجم والرباع محمود آل احميد في وزن 73كجم ، ويختتم الرباع علي الخزعل مشاركة الفريق السعودي بمنافسات وزن 96كجم، كما سيسعى رباعو الأخضر لإضافة المزيد من الميداليات باسم الوطن في هذا المحفل القاري الكبير على الرغم من قوة المنافسة ومشاركة أقوى الرباعيين الأولمبيين والآسيويين.

روابط ذات صلة

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*