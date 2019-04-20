احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
أبرز المواد
 الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
 العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول
أبرز المواد
 الدكتورة الرشود توضح المعايير القانونية المنظمة للعمل الإعلامي
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة خلال عام 2018
المنطقة الشرقية
 انطلاقة مميزة لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو
أبرز المواد
 اللجنة الصحية بغرفة أبها تنظم ورشة عمل “المنصة الصحية للتراخيص الطبية والتقييم الذاتي”
منطقة عسير
رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

أبرز المواد
الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

أبرز المواد
وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

أبرز المواد

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي

رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
http://almnatiq.net/?p=719524
المناطق - الرياض

عبر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن سعادته باستعادة العراق لعافيته ودوره المركزي والدولي.
ونوه معاليه في كلمة له خلال ترؤسه وفد المملكة في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة العراقية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدعم وتعزيز العلاقات السعودية العراقية ، مشيرًا إلى ما شهدته العلاقات بين المملكة و العراق في الآونة الأخيرة من تطور بعد زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للرياض على رأس وفد رفيع, التي سيكون لها الأثر الكبيرفي تطوير العلاقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
ونقل الدكتور آل الشيخ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – والشعب السعودي للعراق قيادةً وحكومةً وشعبًا, وتمنياته بأن ينعم العراق بالأمن والاستقرار، معربًا عن سعادته الغامرة لزيارة بغداد التي تأتي بعدما استعاد العراق عافيته ودوره المركزي والدولي.
وأشار معاليه إلى دور مجلس التنسيق المشترك السعودي العراقي الإيجابي, مشددًا على أن هذه الخطوات تجسد رغبة قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتبادل المصالح المشتركة.
وقال: “ونحن نجتمع اليوم بهذه القمة نحتفل بانتصار العراق الشقيق على الإرهاب والقضاء على التنظيم الإرهابي “داعش” الذي أسهمت بلادي ضمن قوات التحالف الدولي في القضاء عليه “، مؤكدًا ضرورة تظافرالجهود في سبيل التصدي للإرهاب بأشكاله كافة ودعم الجهود الدولية للقضاء على مظاهره, وسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تجرمه.
ودعا معالي رئيس مجلس الشورى إلى تجفيف منابع الإرهاب وفكره ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية وفضح ما تقوم به من أعمال إرهابية والتصدي للفكر الإرهابي.
وعبر في ختام كلمته عن تحياته وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق ودولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي علي حسن الضيافة والاستقبال.
وألقيت في الجلسة كلمات روءساء الوفود المشاركة التي أكدت بمجملها على الوقوف مع العراق في تصديه للإرهاب وسعيه الحثيث لتحقيق النهوض في مختلف المجالات.
وكانت أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق بدأت أعمالها تحت شعار ( العراق.. استقرار وتنمية ) بمشاركة رؤساء وممثلي برلمانات ست دول مجاورة للعراق، وتناولت عددًا من الموضوعات أبرزها تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين العراق والدول المجاورة له, ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

روابط ذات صلة

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*