برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو

المناطق _ أبوظبي

انطلقت اليوم منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ضمن النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتستمر لمدة 7 أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وحضر انطلاق منافسات اليوم الأول للبطولة، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري مستشار معالي رئيس دائرة التعليم والمعرفة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الرئيس التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو .

وتخلل اليوم الافتتاحي للبطولة إقامة منافسات الباراجوجيتسو بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم على مستوى العالم للمنافسة ضمن فئات مختلفة، وقد فاقت مشاركتهم هذا العام النسخ السابقة بشكل ملحوظ.

منافسات الباراجوجيتسو

عبر المتنافس البرازيلي إلسيرلي سيلفا ، 44 عامًا عن سعادته البالغة بالفوز بالميدالية الذهبية، مؤكدا أن الفوز الحقيقي تمثل في التواجد في أبوظبي ونقل رسالة إلى العالم أجمع أنه لا مكان للمستحيل. وأثنى سيلفا على دور دولة الإمارات الكبير في تعزيز انتشار اللعبة حول العالم. لقد علمتنا هذه الرياضة أن الصبر يأتي بالإنجازات في نهاية المطاف. ومع كل الصعوبات التي واجهتها في مسيرتي فأنا الآن أشعر بالكثير من الفخر.

وتمكن البرازيلي ثياغو سيلفا من التفوق على الأسطورة الأمريكي رونالد مان والحصول على الميدالية الذهبية في الفئة A (الخاصة بإعاقات الأطراف السفلى) معتبرا أنها لحظة حاسمة في مسيرته. وبين أن المواظبة على التدريب والمثابرة والتصميم كانت من العوامل الحاسمة في تحقيق هذا الانتصار التاريخي.

تكريم الفائزين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو – فئة الحزام الأبيض

وقد توج العديد من الفائزين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من حملة الحزام الأبيض لفئتي الكبار والأساتذة. ومن بين الفائزين في الميدالية الذهبية عن وزن 62 كلجم الأوكرانية تيتيانا كوليفا.

وقالت: “هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وهي بالتأكيد أكبر البطولات العالمية التي قمت بالمشاركة فيها”.

كما تمكن أهدزون بوبومورادوف من جمهورية طاجيكستان من تحقيق ذهبية بفوزه في فئة 56 كجم.

وقال:”يمثل هذا الانتصار لحظة مفصلية في مسيرتي الرياضية، وتحقيق الفوز في أبوظبي موطن الجوجيتسو له طعم آخر”.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: “تمثل منافسات الباراجوجيتسو قيمة إضافية لمنافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ، كما تتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع”.

وأضاف: “لقد أثمرت جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات في الخروج بمستوى تنظيمي عالمي السمات تشهده النسخة الحادية عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتزامن مع عام التسامح الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله”.

وأعرب عن أمله في أن ترسخ البطولة موقعها كمنصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم الجوجيتسو المتمثلة بالشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح.

زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان يحضر جانبا من المنافسات

تواجد سمو الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان في مدرجات البطولة للاطلاع على جانب من منافسات اليوم الأول لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. ويعد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الأب الروحي لرياضة الجوجيتسو ومن أهم الداعمين لهذه الرياضة في دولة الإمارات.

منافسات البطولة تتواصل غدا مع فئة الناشئين – فتيات

تتجه الأنظار في ثاني أيام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى منافسات فئة الناشئات، حيث تتنافس الفتيات بين عمر 10-17 عاماً من حاملات فئة الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق في رحلة الحصول على اللقب.

من جانبه قال السيد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية في اتحادالإمارات للجوجيتسو ومدير البطولة أن مشاركة الفتيات ضمن منافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو ومن مختلف أنحاء العالم، من شأنه أن يضيف زخماً ورونقاً خاصاً على أجواء البطولة، لا سيما أنهن يمثلن الجيل القادم من أأبطال الجوجيتسو محلياً وعالمياً.

ويتمثل الشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الإمارات للجوجيتسو بشركة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، وبريميير موتورز لاند روﭬر شريك السيارات الحصري، وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وسكاي نيوز عربية وهي الشريك الإعلامي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية شريك الرعاية الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة وهم الشركاء الداعمين، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وشركة الامارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية وهم الشركاء الذهبيين، ومجموعة الصقر الشريك الفضي، وجريدة الاتحاد – الجريدة العربية الرسمية، وجريدة ذا ناشونال – الجريدة الإنجليزية الشريكة، وسبورت 360 الجريدة الرياضية الشريكة، والتي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن إطلاع الجماهير على كافة التطورات والمستجدات والنتائج.

يُشار إلى أن حضور منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو متاح مجاناً أمام جميع المشجعين انسجاماً مع أهداف الاتحاد والقيادة الرشيدة بتعزيز انتشار هذه الرياضة واستقطاب المزيد من الجماهير. كما تتوفر المواقف المجانية للسيارات في موقع البطولة. للمزيد من المعلومات حول النسخة الحادية عشرة من ’بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019‘، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.uaejjf.com.