صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته

المناطق _ بيشة

إشارةً إلى ماتم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مطالبة عدد من منسوبي صحة بيشة بتخفيض نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري المعتمدة لإستعادة المبالغ التي تم صرفها لمنسوبيها بالخطأ والمتمثلة في إضافة راتب شهر والمقدرة بـ 25% إعتباراً من شهر 5 للعام الحالي 2019م .

فإن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة تود التأكيد على أنها تستشعر الظروف الأسرية والاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها كما أنها دائماً ما تعمل على ضمان حصول الجميع على حقوقهم الوظيفية والمالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح كما تؤكد التزامها بتطبيق جميع اللوائح النظامية المتعلقة بالإجراءات المالية في الصرف أو استعادة المبالغ المالية التي يتم صرفها دون استحقاق، وما حدث في إضافة راتب شهر لمنسوبيها كان نتيجة خطأ بشري حدث بسبب تطبيق نظام صرف مالي الكتروني حديث ” منصة ” وهذا يعني أن المبلغ الذي تمت الإستفادة منه من قبل منسوبي صحة بيشة جاء صرفه دون إستحقاق ما يعني أحقية إستعادته .

وحسب المادة رقم 20 في لائحة الخدمة المدنية الخاصة بالمزايا المالية والمكافئات فقد نصت المادة على إن لا تتجاوز نسبة الإستقطاع ثلث الراتب أي 33% وهذا ماتم مراعاته في تحديد نسبة الاستقطاع بل إن صحة بيشة ومن خلال تواصلها من وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة عملت جاهدةً على تخفيض النسبة حتى وصلت لنسبة 25% وهذه النسبة راعت فيها اعتمادات الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين كون المبلغ المصروف يعتبر من ميزانية الرواتب وفي حال عدم سداده قبل نهاية العام المالي فإنه سيعتبر عجز في الميزانية لايمكن تغطيته كونه اعتماد تخصيصه تم مسبقاً ضمن اعتماد الميزانية الخاصة برواتب موظفي صحة بيشة .

وصحة بيشة اذ توضح للجميع ملابسات هذا الأمر فإنها تهيب بالجميع ضرورة تحري الدقة في تناول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتناولها بمنظور الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح .