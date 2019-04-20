احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته
أبرز المواد
 وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا
أبرز المواد
 أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو
الرياضة
 رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
أبرز المواد
 الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 أمانة حفر الباطن : ايقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الاوليه للانشاءات
المنطقة الشرقية
 فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف
مجتمع المناطق
 هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
منطقة الجوف
الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي

أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية

أبرز المواد
صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته

صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته

أبرز المواد
وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا

وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا

أبرز المواد

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي
http://almnatiq.net/?p=719543
المناطق _ موسكو

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، معالي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينس ما نتروف ، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى روسيا الاتحادية .
واطلع سموه خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بموسكو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد بن خالد قرملي على العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالفضاء وفي مقدمتها صناعة وهندسة الطيران، كما جرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن زيارته إلى روسيا الاتحادية تأتي بهدف استطلاع التجارب المتميزة في مجال الفضاء الذي يعرف في العالم بأنه قطاع اقتصادي كبير ويحقق عوائد اقتصادية ومعرفية على الدول التي تمتلك القدرات البشرية المميزة ولديها الرغبة في الإفادة منه مثلما هو ما حقق في المملكة اليوم.
وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية وهي تتجه نحو التركيز على تطوير قطاع الفضاء بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء أن هدفها الأول خدمة المواطنين واقتصاديات المملكة وتسخير البحث العلمي لمستقبل الانسانية جمعاء، وأن تركيزها الحاضر والمستقبل على البرامج العلمية والسلمية التي تعود بالفائدة على بلادنا وتحقق التنمية الاقتصادية و نقل المعرفة والأبحاث و توظيف صناعة الفضاء في خدمة بلادنا والمواطنين وتسهيل أمور حياتهم اليومية سواء من خلال برامج الاتصالات الفضائية أو خدمة خطوط الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو الأبحاث الطبية والعلمية وسبل التواصل مع بلاد العالم .
من جهته ، رحب وزير التجارة والصناعة الروسي بالأمير سلطان بن عبدالعزيز ، مؤكدا أن روسيا حريصة على تعزيز علاقتها مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما يخدم التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

 

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية
صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته

صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته
وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا

وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*