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وزير العمل يصدر قرار حظر التدخين في أماكن العمل

وزير العمل يصدر قرار حظر التدخين في أماكن العمل
http://almnatiq.net/?p=719547
المناطق - الرياض

صرح وزير العمل أحمد سليمان الراجحي من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مخاطر التدخين ،وقال: “حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين وسعياً إلى تحسين الصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة أصدرنا قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار.”

وتجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة مع هذا القرار وشكر الراجحي على مبادرتة السامية وقال :”أشكركم جداً على هذه المبادرة. فالتدخين يعتبر أسوأ المؤثرات على الصحة. فحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي متوسط عمر المدخن أقل من غيره بعشر سنوات. للإقلاع عنه اتصل على ٩٣٧.”

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