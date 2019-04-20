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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”
http://almnatiq.net/?p=719570
جازان _ فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب أحمد بن محمد علي عواف – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وعبّر سمو نائب أمير منطقة جازان، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد الرقيب “عواف” في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

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