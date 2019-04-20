احدث الأخبار

إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”
أبرز المواد
 سفير العراق يزور نادي النصر ويلتقي بنائب رئيس الفريق
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشباب يكسب الحزم بثنائية البرازيلي سيبا
أبرز المواد
 الهلال يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بفوزه على الاتحاد
أبرز المواد
 وزير العمل يصدر قرار حظر التدخين في أماكن العمل
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 صحة بيشة:ماحصل بإضافة راتب شهر خطأ بشري .. وسيتم إستعادته
أبرز المواد
 وزن المسافرين قبل الرحلات الجوية.. اقتراح قد يُطبق قريبا
أبرز المواد
 أصحاب الهمم من جميع أنحاء العالم يتألقون في منافسات الباراجوجيتسو
الرياضة
 رئيس مجلس الشورى يهنيء العراق بإستعادة عافيته ودوره المركزي والدولي
أبرز المواد
إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة

إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “عواف”

أبرز المواد
سفير العراق يزور نادي النصر ويلتقي بنائب رئيس الفريق

سفير العراق يزور نادي النصر ويلتقي بنائب رئيس الفريق

أبرز المواد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشباب يكسب الحزم بثنائية البرازيلي سيبا

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشباب يكسب الحزم بثنائية البرازيلي سيبا

أبرز المواد

إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة

إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=719573
جدة- عادل الزهراني

يُنظم النادي الأدبي في جدة ممثلًا في رواق السرد لقاءً نقديًا مساء الثلاثاء القادم، بمقر النادي في جدة يستضيف فيه النادي الناقد  الدكتور عالي بن سرحان القرشي والذي سوف يتحدث عن: استيعاب السرد للفنون المختلفة “التوظيف والحوار”
‫وتدير اللقاء الناقدة  أ.د.صلوح السريحي.‬
‫الضيف يعد من أبرز النقّاد الذين أسهموا في حركة النقد الأدبي السعودي، من خلال الكتب والبحوث النقدية التي أصدراها، على امتداد الثلاثين سنة الماضية.

روابط ذات صلة

تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات

تعليم الليث: ١٧ ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات
خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام

خادم الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام
صحيفة إسبانية: بداية ناجحة للقطار السريع بين مكة والمدينة

صحيفة إسبانية: بداية ناجحة للقطار السريع بين مكة والمدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*