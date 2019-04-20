إستيعاب السرد للفنون المختلفة محاضره بأدبي جدة

جدة- عادل الزهراني

يُنظم النادي الأدبي في جدة ممثلًا في رواق السرد لقاءً نقديًا مساء الثلاثاء القادم، بمقر النادي في جدة يستضيف فيه النادي الناقد الدكتور عالي بن سرحان القرشي والذي سوف يتحدث عن: استيعاب السرد للفنون المختلفة “التوظيف والحوار”

‫وتدير اللقاء الناقدة أ.د.صلوح السريحي.‬

‫الضيف يعد من أبرز النقّاد الذين أسهموا في حركة النقد الأدبي السعودي، من خلال الكتب والبحوث النقدية التي أصدراها، على امتداد الثلاثين سنة الماضية.