أمير عسير يبارك انطلاق حملة التبرع بالدم في النماص لجنودنا على الحد الجنوبي وتنفذها لجنة التمكين المجتمعي

المناطق _ النماص

انطلاقا من أهداف ومهام لجنة التمكين المجتمعي – والتي أطلقتها وزارة الصحة وهي (عملية تمكين المجتمعات المحلية من زيادة السيطرة على حياتها من خلال سيطرتهم على العوامل والقرارات التي تشكل حياتهم ) والتي تدعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ اجتماعيا واقتصاديا (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر ،وطن طموح )- بالمركز الصحي بالنماص نظم أعضاء اللجنة مبادرة التبرع بالدم للجنود البواسل على الحد الجنوبي وهو أقل مايمكن تقديمه لحماة الوطن وتنفيذا لسياسة ورؤية القيادة الرشيدة،حيث شملت في المرحلة الأولى جامعة بيشة فرع النماص (طلاب) وتستكمل المبادرة مراحلها فقد تم تحديد يوم الأثنين القادم الموافق ١٧من شعبان موعدا للتبرع بالدم في المركز الترفيهي بمستشفى النماص العام، وقد بارك وأيد صاحب السمو الملكي الأميرتركي بن طلال بن عبدالعزيزأمير منطقة عسير- حفظه الله – هذه المبادرة وأعضاء اللجنة بقوله (قدام) وعلى بركة الله أثناء زيارته للنماص يوم أمس الجمعة..كما استعد عدد من شيوخ النماص ووجهائها للتبرع بالدم ودعم الحملة ،ومنهم الشيخ حسن بن حمود بن يتيم شيخ قبائل بني مشهوروالذي وعد بأن يكون المتبرع الأول ،وجدير بالذكر أن الراعي الرسمي لهذه الحملة صاحب مقهى مودي كافيه (عبدالوهاب العمري )،والراعي الإعلاني وكالة روائع ،والمشرف على سناب النماص (أمجد العسبلي) ،وسناب بنت النماص (أميرة الشهري)‘ وأ.علي الكلثمي ،وإعلامية النماص (نورة الشهري) وفريق النماص التطوعي وعدد من الجهات الداعمة والمشاركة ، وتهيب اللجنة بالجميع إلى المسارعة إلى التبرع بالدم يوم الأثنين بعد غد بإذن الله مستشعرين المعنى الرائع لشعار الحملة (عطاؤك حياة) ودام أمنك وتلاحمك… ياوطن .