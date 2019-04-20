نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الإستعداد للاختبارات

مع بداية الاختبارات النهائية لعام ١٤٣٩ – ١٤٤٠ ننصحكم بعدد من الأمور حتى يستطيع الطلاب أداء إختباراتهم بكل يسر وسهولة ومنها :
أولاً: الإستعانة بالله والتوكل عليه والدعاء بأن يوفقهم الله.
ثانياً: التفاؤل بالنجاح والحذر من (التفكير السلبي)، والسقوط فريسةً للمخاوف من الفشل.
ثالثاً: العمل الجاد من أجل تنظيم الوقت بطريقة مناسبة ، تُراعي فيها تقسيم وقتك بين الدراسة الجادة واستقطاع بعض الوقت للراحة.
رابعا: الابتعاد عن السهر الزائد، وأخذ الكفاية من النوم والراحة فذلك مما يساعد على الاستذكار.
خامسا: الحرص على الانضباط في الحضور قبل موعد الاختبار بوقتٍ كاف.
سادسا: اقرأ كل التعليمات والأسئلة الواردة في ورقة الأسئلة قبل الشروع في الإجابة.
سابعاً:الحذر كل الحذر من مروجي المخدرات وعدم الوقوع فريسة لهم وذلك بعدم تناول أي أدوية أو حبوب يروجون لها بهدف المساعدة على المذاكرة.
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