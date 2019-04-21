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المنتخب السعودي للشباب يستأنف تدريباته استعداداً لكأس العالم

المنتخب السعودي للشباب يستأنف تدريباته استعداداً لكأس العالم
http://almnatiq.net/?p=719597
المناطق - الرياض

استأنف المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم تدريباته بعد الراحة التي منحها المدير الفني خالد العطوي للاعبين أمس عن التدريبات، وذلك ضمن معسكر “الأخضر” المُقام حالياً في مدينة أبها والممتد حتى الـ26 من الشهر الجاري في إطار برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي ستقام في بولندا.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، انطلقت بتمارين الاستحواذ على الكرة، تلاها مران البناء من الخلف، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة الدفاعية، لتختتم الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب بهدف الاستحواذ مع التنظيم الدفاعي في الحالة الهجومية. ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته على فترتين ضمن معسكره بمدينة أبها في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

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