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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتوج باللقب للموسم الثامن

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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتوج باللقب للموسم الثامن

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتوج باللقب للموسم الثامن
http://almnatiq.net/?p=719603
المناطق - الرياض

توج فريق يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي بعد فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة حسم يوفنتوس بطولة الدوري قبل خمس مراحل من النهاية، ليوسع الفارق مع مطارده نابولي إلى 20 نقطة، بينما تبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم.
ورفع يوفنتوس رصيده في صدارة الترتيب برصيد 87 نقطة، فيما تراجع فريق فيورنتينا إلى المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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