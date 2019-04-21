الحوثيون يرتكبون أكثر من 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية خلال عام

الحوثيون يرتكبون أكثر من 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية خلال عام

أبرز المواد
هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين

هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين

أبرز المواد
اكتشاف فضيحة في حمامات مدمرة للبحرية الأمريكية

اكتشاف فضيحة في حمامات مدمرة للبحرية الأمريكية

أبرز المواد
نصائح ثمينة لمن يريدون “العسل الأكثر فائدة”

نصائح ثمينة لمن يريدون “العسل الأكثر فائدة”

أبرز المواد

الحوثيون يرتكبون أكثر من 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية خلال عام

الحوثيون يرتكبون أكثر من 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية خلال عام
http://almnatiq.net/?p=719615
المناطق - وكالات

أكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ما لا يقل عن 4300 انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، بينها 18 حالة قتل.
وقالت المنظمة خلال إطلاق تقريرها السنوي إن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران ارتكبت ما نسبته 98.2 في المئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضي وسط صمت دولي مريب وتجاهل المنظمات الأممية.
وطالبت المنظمة اليمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.

روابط ذات صلة

هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين

هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين
اكتشاف فضيحة في حمامات مدمرة للبحرية الأمريكية

اكتشاف فضيحة في حمامات مدمرة للبحرية الأمريكية
نصائح ثمينة لمن يريدون “العسل الأكثر فائدة”

نصائح ثمينة لمن يريدون “العسل الأكثر فائدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*