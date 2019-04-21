الدوري الفرنسي: مارسيليا يفوز على غانغان ونيم يتغلب على بوردو

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فاز فريق أولمبيك مارسيليا اليوم على فريق غانغان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المقامة على ملعب رودورو في مدينة غانغان الفرنسية، وذلك ضمن المرحلة الـ 33 من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 54 نقطة ليحل في المركز الرابع، بينما يقبع غانغان في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

كما تغلب فريق نيم على مضيفه فريق بوردو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب كوستيير في مدينة نيم الفرنسية.

وبهذه النتيجة، حل فريق نيم في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، بينما تراجع فريق بوردو إلى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.