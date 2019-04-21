جامعة المجمعة تعلن وظائف للجنسين في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة المجمعة عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية للعام (1440هـ) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) بمختلف تخصصات الجامعة في كليات وأقسام الجامعة بالمجمعة وفروعها بكل من (الزلفي، حوطة سدير، رماح، الغاط).

واشترطت الجامعة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– يحمل درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– أن لا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

– إرفاق وثائق التخرج والسجل الأكاديمي لكافة المراحة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) مع المعادلة إذا كانت من الخارج.

– وظيفة استاذ مشارك وأستاذ يجب أن يكون حاصل على الرتبة من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

– استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

وأشارت إلى ان التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط.