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طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

منوعات

طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق
http://almnatiq.net/?p=719624
المناطق - وكالات

بعد أن قطعت نصف المسافة، عادت طائرة نيوزيلندية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد مدة من الانطلاق، وسط مخاوف متعلقة بسلامة المركبة التجارية.
وبحسب موقع ” nzherald”، فإن الطيارين قررا العودة لأن شكوكا ساورتهما في أن تكون عجلة أمامية للطائرة قد اصطدمت بـ”شيء غير معروف” خلال عملية الإقلاع.بحسب “سكاي نيوز”
وأوضحت متحدثة باسم شركة الطيران الوطنية في البلاد، أن الطائرة التي كانت متجهة من مدينة كرايست تشيرش إلى دوندين، عادت إلى المطار الذي أقلعت منه، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في الحالات المماثلة.
وأضافت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بشكل عادي على الساعة الثامنة مساء، ومن المرتقب أن تخضع لعملية فحص دقيقة على أيدي مهندسين.
ولم تقدم المتحدثة الرسمية، تفاصيل أوفى بشأن الرحلة التي ظهر في “الرادار” أنها قطعت مسارا محدودا في الجو ثم عادت إلى الأرض.
وقال عدد من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة إن الطائرة عادت بعدما قطعت ما يقارب نصف المسافة وكانت على العلو المعتاد للمركبات التجارية.
وأوضحت شركة الطيران أن الركاب سيجري تحويلهم إلى طائرات أخرى، أما من يحتاجون إلى الإقامة فستوفر لهم حجوز في الفندق.

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