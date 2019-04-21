احدث الأخبار

“جسر التمساح”.. أغرب معلم سياحي يمكنك زيارته في كوستاريكا
أبرز المواد
 «المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %
أبرز المواد
 في فيديو متداول.. مقتل إرهابيين حاولوا الهجوم على مركز مباحث الزلفي
أبرز المواد
 طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق
منوعات
 الأمير خالد الفيصل يفتتح غدا فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 محافظ ينبع التقى فريق عمل من اللجنة النسائية بأمارة منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك يرعى حفل تخريج جامعة فهد بن سلطان
أبرز المواد
 ورشة توعوية و صدقة جارية في براعم التحدي بالجوف
منطقة الجوف
 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية تختتم فعاليات أسبوع “الإبداع البلدي” باستقبال عشرات الأفكار الإبداعية
المنطقة الشرقية
 مجلس الغرف السعودية حصر الأسباب.. والمسؤولية تتحملها كافة الجهات
أبرز المواد
 مرور الدلم يكثف تواجده في فترة الاختبارات الدراسية
منطقة الرياض
“جسر التمساح”.. أغرب معلم سياحي يمكنك زيارته في كوستاريكا

“جسر التمساح”.. أغرب معلم سياحي يمكنك زيارته في كوستاريكا

أبرز المواد
«المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %

«المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %

أبرز المواد
في فيديو متداول.. مقتل إرهابيين حاولوا الهجوم على مركز مباحث الزلفي

في فيديو متداول.. مقتل إرهابيين حاولوا الهجوم على مركز مباحث الزلفي

أبرز المواد
طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

منوعات

“جسر التمساح”.. أغرب معلم سياحي يمكنك زيارته في كوستاريكا

“جسر التمساح”.. أغرب معلم سياحي يمكنك زيارته في كوستاريكا
http://almnatiq.net/?p=719628
المناطق - وكالات

من المعروف أن غالبية المعالم التي يسعى الناس إلى زيارتها هي أثرية.. ولكن، هل سبق أن سنحت لك فرصة زيارة الجسر الرئيسي لنهر “Tarcoles” في كوستاريكا، والمعروف بـ “puente de cocodrilo” أو “جسر التمساح” بحسب سي إن إن.

ذا كنت تظن أن اسم الجسر هو مجرد تشبيه، فأنت على خطأ. فتحت أشعة الشمس الساطعة، يتسكع أحياناً 12 تمساحاً أمريكياً على الأقل، يزيد وزن كل منهم عن المائة رطل، كما يصل طوله إلى 13 قدماً، أي 4 أمتار.

ويمكن إيجاد هذه التماسيح، التي تتميز بلونها الرمادي الداكن، في شمال جنوب ولاية فلوريدا، خاصة في المياه المالحة كالتي يتميز بها نهر “Tarcoles”.

وبالطبع، ساعدت هذه التماسيح على تحسين المنطقة من الناحية الاقتصادية، إذ يبيع العديد من الأشخاص دمى التماسيح المحشوة وهدايا تذكارية للسائحين الذين يتوقفون بهدف التقاط الصور. ليس ذلك فحسب، وإنما يحمل أحد القوارب اسم “Cocodrilo Safari”، الذي خُصص للأشخاص الذين يريدون الاقتراب أكثر من هذه المخلوقات الخطيرة.

وإلى الآن، لا توجد أي ملاحظات تنصح السيّاح بكيفية التصرف عند التواجد حول التماسيح، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً.

ففي الولايات المتحدة، تعرضت امرأة أثناء زيارتها حديقة الحيوانات في أريزونا، لهجوم من قبل حيوان النمر الأمريكي. ولحسن الحظ أنها نجت من الحادث، إذ أصدرت فيما بعد اعتذاراً كانت قد وجهته لحديقة الحيوان بسبب مخالفتها للإرشادات المذكورة.

روابط ذات صلة

«المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %

«المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %
في فيديو متداول.. مقتل إرهابيين حاولوا الهجوم على مركز مباحث الزلفي

في فيديو متداول.. مقتل إرهابيين حاولوا الهجوم على مركز مباحث الزلفي
طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

طائرة اصطدمت بشيء “غير معروف”.. فعادت من منتصف الطريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*