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الأرصاد : رياح نشطه مثيرة للأتربة والغبار يصحبها إنخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق

الأرصاد : رياح نشطه مثيرة للأتربة والغبار يصحبها إنخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=719633
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ،تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية ).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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