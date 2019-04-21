” الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

المناطق _ نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.