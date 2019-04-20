تدخل جراحي بمركز طب الأسنان التخصصي بحفرالباطن ينقذ شاب من إصابات في الفك والوجه

تمكن الفريق الطبي بمركز طب الأسنان التخصصي من انقاذ شاب من عدت إصابات في الفك والوجه اثر تعرضه لحادث مروري.

تم استقبال المريض بطوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد إجراء كافة الفحوصات الاشعاعية تبين أنه يعاني من إصابة في محجر العين والفك العلوي وإصابة في عظمة الوجنة، قرر حينها الفريق الطبي المعالج اجراء تدخل جراحي.

أُدخل المريض لغرفة العمليات حيث تم تثبيت الكسور بصفائح معدنية وجروح داخلية وخارجية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد غادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي