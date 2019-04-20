القنصل الأمريكي يزور متحف تبوك الإقليمي

المناطق _ تبوك

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة راين كليها والوفد المرافق له مؤخرًا، المتحف الإقليمي بمنطقة تبوك. وكان في استقباله مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.

وتجول القنصل الأمريكي في المتحف الإقليمي بتبوك ومباني السكة وما تحويه من قطع ومعروضات، كما استمع لشرح موجز عن مشروع العرض المتحفي الجاري تنفيذه في المتحف الرئيس ومراحله التشغيلية.

وأيضاً زار راين كليها، مركز تبوك التاريخي، وكذلك قلعة تبوك الأثرية واطلع على العرض المتحفي الذي احتوته.

وفي نهاية الزيارة، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بما تشهده منطقة تبوك من تطور في المجالات السياحية، مثمناً اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بتراث تبوك.