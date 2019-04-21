‎”العمل” تطلق حملة المليون متطوع في 25 أبريل

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق حملة المليون متطوع، وذلك سعيا إلى رفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

‎وتتيح الوزارة للراغبات بالمشاركة في حملة المليون متطوع من خلال فعالية التشكيل البشري لكلمة (متطوع) لتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية‎ على الرابط المخصص لذلك

www.bit.ly/v-alanood، وسيتم تنفيذها يوم الخميس بتاريخ 25 أبريل 2019م، من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، في مقر ملعب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما سيتم احتساب الساعات التطوعية وتوثيقها تقديراً لجهودهم التطوعية، والفتيات أقل من 16 سنة لابد من إحضار موافقة ولي الأمر.

‎كما تعمل الوزارة لتفعيل برامج ومبادرات (هدف تشجيع العمل التطوعي) بطرق احترافية وذات جودة عالية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال عدة مبادرات ومن ضمن مشاريعها العمل على إطلاق البوابة الوطنية للتطوع قريباً والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة وهي حاضنة سعودية للعمل التطوعي وتوفر بيئة أمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين وتمتاز بعدة مميزات.